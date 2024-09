Bezstarostný chlapeček se drží jen jednou ručkou buď rámu okna nebo jen stěny domu. Vyklání se, až se tají dech. Občas zaběhne zpět do bytu, po chvíli zase vyleze na parapet. Podle souseda, který redakci Blesk.cz video zaslal, to není poprvé. Nedávno se tu odehrávalo to samé.

„Vyběhli jsme ven a pod tím oknem drželi deku. Kluk si sedal, vstával, otáčel se, no děs. Nakonec přijeli hasiči a vyrazili dveře. Maminka (25) spala se sluchátky na uších,“ líčil muž.

Policie o případu ví a zabývá se jím. „Vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilou osobu, nemůžeme být konkrétnější. Nicméně, můžeme sdělit, že jsme v kontaktu jak s Městskou policií Ostrava, tak s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Maminka to asi nezvládá

Sociálka dítě ženě údajně už jednou odebrala. „Svěřila ho do péče jejímu otci, ale pak ho zřejmě matce zase vrátila,“ dodal muž, že tak to slyšel. Sousedka ze vchodu mladou maminku hájí. Prý je to hodná holka, jen se občas napije, protože se jí zrovna v životě nedaří.

„Navíc měla těžký porod a malý ještě nemluví. Právě je tady hledala sociálka. Obávám se, že teď už jí ho vážně vezmou. Jenže ona by spíš potřebovala oporu, pomocnou ruku, protože chlapeček je hyperaktivní,“ řekla.

To potvrzuje i jeho dědeček, který se chystá okna v bytě dcery zabezpečit, aby nešla otevřít dokořán. „Vnuk by měl mít speciální péči, má diagnostikované ADHD, je divoký a těžko zvladatelný. Mrzí mě, co se stalo, snažím se pomáhat, jak to jde,“ poznamenal dědeček.

ADHD je neurovývojové onemocnění, které způsobuje obtíže se soustředěním, přizpůsobením aktivity a zvýšenou impulzivitou.

Hned volat policii

Podle mluvčího ostravského obvodu Poruba Martina Otipky spadá trvalé bydliště dítěte pod OSPOD Ostrava-Jih. „Ten situaci řeší. Pokud jsou lidé svědky podobných věcí, rozhodně by měli kontaktovat policii, která se, pokud případ vyhodnotí jako závažný, okamžitě spojí s OSPOD a společně pak na něm pracují,“ sdělil Otipka.