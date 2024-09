Za vraždu kumpána (43) půjde František H. (70) z Hrčavy na Frýdecko-Místecku do vězení na 14,12 nebo 13 let. První výši trestu navrhl státní zástupce, protože se obžalovaný ke všemu doznal, druhou obhájkyně a třetí může být kompromis. Rozsudek padne v pondělí.

„Prohlašuji vinu a souhlasím se vším, co státní zástupce uvedl. Moc mě mrzí, co jsem udělal,“ to byla stručná slova, která muž přečetl před ostravským krajským soudem z kousku papírku.

Stanul před ním za to, že loni červenci v Hrčavě, kde bydlí s manželkou a čtyřmi dětmi, postřelil do hlavy o 26 let mladšího muže z nedalekého Slovenska, který později v nemocnici zemřel.

Spor kvůli drogám

Spor mezi aktéry vznikl při výrobě drog, které se podle místních prý vařili u obžalovaného hned vedle dětského pokojíčku. Slovák se po výhrůžkách snažil ujet, ale střelec ho trefil do hlavy přímo v autě.

Těžce zraněný byl celý od krve a neviděl, proto poslepu troubil, čím vzbudil a vyděsil půlku malé vesnice. Pachatele dopadl na útěku policejní psovod. Zbraň i se zásobníkem ležela pohozená venku. V domě obžalovaného našli policisté dohromady čtyři nelegálně držené zbraně.

Zatímco obžalovaný proti možnému trestu neprotestoval, příbuzným zastřeleného, po kterém zůstaly také čtyři děti, se zdál nízký. „Proč nestojí před soudem i jeho žena? Vždyť o drogách věděla, zvedala telefony?,“ vykřikovala rodina. „Nic jsem netušila,“ dušovala se manželka.

