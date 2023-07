Vzápětí byla malá obec v obležení policie, těžkooděnců a kroužil nad ní policejní vrtulník. Podle jednoho z místního obyvatele se na vesnici už dlouho šuškalo, že jeden z domů se nepoužívá jen k bydlení. „Varnu tam našli údajně hned vedle dětských pokojíčků,“ kroutil hlavou muž.

„Těžce zraněný byl Slovák. Jak byl celý od krve a neviděl, mačkal v autě poslepu, co se dalo, a troubil. Jeden z aktérů případu se snažil utéct, ale dopadl ho policejní psovod. Zbraň i se zásobníkem prý ležela pohozená venku,“ popisoval divokou noc obyvatel Hrčavy. Je možné, že šlo o vyřizování účtů mezi drogovými dealery

Hádali se, pak střílel

„Komisař obvinil muže (69) ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. Po slovní rozepři s poškozeným mužem (43), měl několikrát vystřelit do prostoru, kde stálo vozidlo, ve kterém poškozený seděl,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Policisté zajistili zbraň, kterou odešlou k odbornému zkoumání. „Motiv činu a další okolnosti jsou předmětem vyšetřování. Obviněnému hrozí trest odnětí svobody až do výše 18 let a kriminalisté v následujících hodinách podají podnět k návrhu na vzetí do vazby,“ dodala mluvčí.

Vesnici na východě republiky se v poslední době lepí smůla na paty. Do třetice bude muset na podzim opakovat volby, nedávno v obci soused sousedovi ničil majetek za asistence zastupitele, během pouti tam mladíka smrtelně popálil elektrický proud a teď došlo i na střelbu.

VIDEO: Zásahová jednotka Policie ČR zasahovala na Hodonínsku proti dvojici mužů.