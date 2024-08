Vždy ho zajímalo, jak lidé fungovali v dávných dobách, kdy nic nevěděli a žili jen z toho, co jim dala příroda. Jejich život a příběhy chce Jan „Tonda“ Půlpán (38) z východočeské Chocně ukázat lidem 21. století. Dnes ho živí výroba nástrojů z jeleních kopyt, býčího šourku či rozdělávání ohně!

Jako malý kluk chodil po lese a od okolí slýchával samá varování. „Tohle nejez, tohle je jedovaté, tohle píchá... Mě začalo vrtat hlavou, jak to ti lidé dělali, že přežili? Zajímala mě historie, archeologie. Toužil jsem po dobrodružství. Žádná informace o přírodě pro mě nebyla zbytečná,“ říká Jan Půlpán.

Jeho vášeň pro pravěk byla čím dál silnější. Byl jím pohlcen. S přáteli třeba založil pravěkou osadu. „Mnoho věcí, z kterých čerpám, za mě zjistili vědci, mnohé jsou má vlastní zkušenost. Mnohé příběhy jsou má fantazie,“ říká muž, který dnes umí vyrobit jakýkoli pravěký nástroj a zpracovat zvířecí kůže.

Pravěká dobrota

Blesk.cz profesionálního pračlověka, jak se Půlpán sám označuje, zastihl v Archeoparku Chotěbuz na akci představující život našich předků. Na stole má ukázky své práce, třeba nádobu z býčího šourku, měch na vodu z kravského močového měchýře, nůž s rukojetí z divizny či bubínek potažený srnčí kůží.

„Nejsem vhodně pravěce oblečen, ale musíte mě omluvit, dneska je příšerné vedro,“ usmívá se Jan Půlpán a dává zájemcům ochutnat pravěkou směs sušeného ovoce a masa konzervovanou v sádle. „Mám ji rok a chutná stále skvěle. Za pět let už bych ji ale nedoporučil,“ rozloučil se se smíchem.

Pomůcky do škol i výstavy

Pracovní rozmach Jana Půlpána je dnes obrovský. Vyrábí učební pomůcky, navrhuje výstavy, vyrábí repliky pravěkých artefaktů. Rekonstruuje oblečení a podobu pravěkých lidí. Přednáší, pořádá exkurze. „Není to sranda. I teď v létě, jak je sezona a jezdím po akcích, bych měl sedět doma a vyrábět další nové nástroje,“ popsal profesionální pračlověk.

Pravěká hrubost? Nesmysl

Za mýtus Jan Půlpán považuje všeobecnou představu dnešních lidí, že pračlověk byl neotesaný, hloupý hrubián. „Bylo to úplně opačně. Jejich souznění s přírodou bylo jemné a vytříbené. To, co ti lidé dělali, bylo velmi přesné a naopak dokládá vysoké známky inteligence,“ podotkl.

VIDEO: Starosta Ostravy-Hošťálkovic Jiří Jureček o nálezu valounu s rytinou mamuta a koně.

Video Video se připravuje ... Starosta Ostravy-Hošťálkovic Jiří Jureček o nálezu valounu s rytinou mamuta a koně. Michal Charbulák