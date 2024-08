Manželé Nogovi si vybrali domek na kopci v mále vesnici Vělopolí na Frýdecko-Místecku kvůli klidu a výhledům na hory. Těmi se roky kochali, než se letos v březnu soused rozhodl, že jim to zatrhne. Postavil si kolem svého zhruba hektarového pozemku něco jako čínskou zeď.

Přes dva metry vysoký nevkusný betonový plot, který je navíc vidět ze široka daleka a hyzdí pohled i na celou obec. Pavel a Šárka Nogovi protestovali na stavebním úřadu. Ten alespoň nařídil sousedovi snížení zdi na dva metry, což částečně udělal.

„Podle zákona opěrné zdi do dvou metrů, které nehraničí s veřejným prostranstvím, nevyžadují územní rozhodnutí nebo územní souhlas, takže na stavebním s tím víc nezmohli, ale doporučili nám obrátit se na životní prostředí,“ dodal pan Pavel.

Velké pochybení

„Případ řešíme. Z hlediska krajinného rázu jde o velké pochybení, ale bude pro nás těžké dosáhnout odstranění stavby. Nástrojů moc není. Chyba je v legislativě, takové ploty by neměly vyrůstat bez stavebního povolení,“ uvedla Marie Ručková z životního prostředí třineckého městského úřadu.

Mezitím soused zřejmě v domnění, že to bude vypadat jako dřevo, natřel zeď hnědou barvou. „Bohužel, výsledek působí jako starý zašlý flekatý plast. Jako bychom bydleli vedle průmyslové zóny,“ popsali Nogovi. Oba jsou profesí výtvarníci a designéři, o to je to pro ně horší.

Nešťastný starosta

Nešťastný je ze zohyzdění obce i sám starosta Vělopolí Tomáš Grohmann. „Nemám žádnou oporu v zákoně, abych s tím mohl něco dělat. Té zdi je tam skoro sedm set metrů. Nic takového jsme nikdy dříve řešit nemuseli,“ sdělil.

Plot se mi líbí, tvrdí vlastník

„Povoluje mně to stavební zákon. Plot se mi líbí, a jestli někomu ne, za to nemůžu,“ řekl stručně k případu vlastník zdi Vladan Stébel.

„Dříve si sousedé v plotech dělali branky, aby se mohli navštěvovat, teď si kolem domů budují hradby,“ podotkla smutně ke stavbě jedna z místních žen.

Omezení vlastnického práva

Podle advokáta Jana Černého se stala chyba už na začátku. „Jakmile začal soused plot stavět, měli se manželé obrátit na stavební úřad. I když stavba nevyžadovala stavební povolení, má právo věc šetřit a neměl by něco takového nechat bez povšimnutí,“ uvedl Černý s tím, že je dobře, že se „do hry“ dostal i odbor životního prostředí.

„Ten má šanci zajistit nápravu a chce se mi věřit, že to udělá. Pokud by se však manželé nedovolali se ani tam, potom nezbývá než se obrátit na soud. V každém případě považuji tento stav za omezení vlastnického práva a tak by měla být koncipována i žaloba,“ doplnil advokát.

VIDEO: Beskydy a okolí je ideální na výlety.

Video Video se připravuje ... Tipy na zimní výlety v Moravskoslezském kraji Videohub