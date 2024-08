Ryby

Až do konce pracovního týdne budete ve stresu a nervózní, a to kvůli nepochopení partnera. Vcházíte do náročnějšího období, které prověří, jak moc po sobě s partnerem toužíte. Hvězdy vás však varují, abyste nezacházeli do krajností. Buďte nad věcí.