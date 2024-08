Jelikož firma umožňuje veřejnosti exkurze přímo do výroby, vydal se i Blesk.cz přímo do provozu. Začátek prohlídky je v dílně, kde ze skleněných a nad kahanem nahřátých trubiček dámy vyfoukávají kulaté baňky. V průměru má každá právě vyráběná 8 centimetrů a každá z žen jich nadělá i tisícovku za dopolední směnu.

„Je to o přesnosti, tolerance je pouze plus mínus dva milimetry. Práce je to náročná na přesnost, zručnost, ale i dech. Nemůžete silou, musíte foukat pozvolně i s dechem šetřit,“ říká paní Blažena, která dělá baňky v družstvu již tři dekády.

Vánoce mají celý rok

Následuje napuštění baněk roztokem stříbra. Pravé stříbro se napouští dovnitř ozdoby, pak se jimi v 50 stupňů horké vodě zatřepe a nachystá se malířkám, které se starají o definitivní podobu. I zde je potřeba jemných ženských ruček a rychlosti. Za směnu ženy nastříbří až 3,5 tisíce kusů.

Trpělivě a jednotlivě vánoční dekoraci na stromeček berou do rukou a dekorují dle předem daných vzorů. „Koule, špice i zvonečky vymalujeme jehlou, každá ozdoba je originál. Vzorek je třeba dobře rozvrhnout, to už je o praxi. Zaučení nové pracovnice trvá i přes rok,“ shodnou se tři malířky Petra, Květoslava a Lucie. „Když se ptáte, zda se těšíme na Vánoce, i když je tu máme celý rok, tak ano, těšíme se pořád a hodně,“ dodávají.

Symboly Vánoc jsou od nich v expedici do krabic a putují lidem domů, aby jim vyzdobily koncem roku domácnosti. S půl milionem vyrobených ozdob výrobní družstvo dělá roční obrat mezi 15 až 20 miliony.

Zájem je o retro

Největší zájem je o baňky a špice v retro stylu. „Zájem se rozjel hlavně od covidu, kdy mnozí uklízeli skříně a nacházeli tam ozdoby od předků, a chtěli další do sbírek v tomto stylu,“ říká vedoucí výroby Jaroslav Veverka.

Když někdo doma našel krabici, v níž mu chyběla některá z baněk, nemá ji tak kompletní, nemusí si zoufat. „Když ji přinese, jsme mu ji schopni udělat na přání novou. Když se takový vzor ujme, někdy ho začneme i vyrábět,“ podotkl Veverka. Třetina produkce jde na vývoz, nejčastějšími zákazníky jsou Němci a Rakušané.

Základ: sedm barev

Historicky se malují v tuzemsku vánoční ozdoby sedmi barvami: červenou, modrou, zlatou, zelenou, bílou, fialovou a růžovou. Ženy vyrábějí ročně aktuálně okolo třinácti tisíc nejrůznějších kombinací barev, dekorů, velikostí... Nejtradičnější jsou koule, olivy, rakety, zvonky, špice, zvířátka, figurky či srdíčka.

Výrobní družstvo Slezská tvorba v Opavě založili v roce 1951. Patří mezi největší výrobce skleněných vánočních ozdob v České republice, a to platí i pro jeho prodejnu, která je vůbec největším obchodem s dekoracemi v republice. Exkurze probíhají v provozu výhradně v úterý a ve čtvrtek vždy v 9 a 10 hodin.

VIDEO: Vánoční krajové speciality a odlišnosti v gastronomii.

Video Video se připravuje ... Vánoční krajové speciality a odlišnosti v gastronomii Videohub