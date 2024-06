Váhy

Přestaňte se zabývat věcmi z minulosti a také nemyslete na to, co bude zítra v práci. Je nutné, abyste se odpoutali od všeho, co vás svírá. V novém vztahu se objevují neshody, které vás nedělají šťastnými. Dávejte si pozor na unáhlená rozhodnutí.