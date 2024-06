Štír

Milí Štíři, patříte ke znamením, která mají v oblibě nové výzvy. Hvězdy vás však vybízejí, abyste nic nevšedního nezkoušeli, protože by to nedopadlo dobře. Zbavte se všeho, co vás táhne k zemi a pilně na sobě pracujte. Je nutné posílit své sebevědomí.