„Skvělá zpráva. Pohřešovaný senior byl právě nalezen u obce Prášily. Je při vědomí, nezraněný, jenom vyčerpaný,“ uvedla mluvčí policie Dagmar Brožová.

Čiperný senior nasedl ve středu na autobus a společně s bickylem se nechal ze Sušice dopravit do obce Prášily. „Byla to jeho běžná činnost. Měl se domů vrátit kolem 17. hodiny. Do místa bydliště se ale nevrátil,“ uvedla při vyhlašování celostátního pátrání mluvčí. Jeho telefon byl navíc nedostupný.

Na seniora už netrpělivě čeká rodina. Té bude mít určitě co vyprávět. Byl to jeden z jeho patrně nejdobrodružnějších výletů, v lese přečkal i noc.

