Láska ke stejné ženě stojí za zločinem z vášně, který projednává Krajský soud v Ostravě. O berlích, sotva chodící, Ladislav G. (69) měl podle obžaloby pobodat soka Romana (35). Hrozí mu až 25 let kriminálu. V něm přitom strávil už 39 let svého života…

Oba muži se družně scházívali, popíjeli a veselili. Bylo tomu tak i vloni 29. září, kdy do sebe ve Frýdku-Místku lili, co teklo. Chvílemi se objímali a chvílemi hádali. Pak Ladislav G. vytasil nůž a čepel vrazil třikrát do Romanova těla. Do hrudi, ramene i do břicha. Pobodat měl i společnou přítelkyni, když se snažila vyrvat mu nůž z rukou a pořezala se o čepel.

„Jedna z ran pronikla do dutiny břišní, kde došlo k bodnému poranění žlučovodu s únikem žluči do dutiny břišní a k poranění kličky tenkého střeva s následným rozvojem zánětlivých komplikací,“ řekl k následkům ataku žalobce Michal Król.

Kdyby nebylo rychlého zásahu zdravotníků, už by Roman nežil. „Hádali jsme se, pak zase udobřovali, nevím, co to do něj vjelo, že do mě vrazí dranžírák. Nepamatuji si nic, jen tu bolest, probudil jsem se až po operacích,“ řekl napadený.

Obžalovaný: Štengroval do mě!

Jak dodal, byli s Ladislavem velcí kamarádi. „My si vždycky pomáhali, byli jsme přátelé, měl jsem ho moc rád. Bylo to o to nečekanější, ale byla prostě mezi námi ta Pavlína, kvůli té to vlastně bylo, za vším je žena,“ vzpomínal Roman.

Útočník před soudem připustil, že kamaráda bodl, ale tvrdí, že se jen bránil. „Jsem bývalý paragán a jak začal do mě pyskovat, co tam za tou Pavlínou lezu, štengrovat mě a v ruce držel zalamovací nůž, tak jsem ho bodnul, ale jen jednou,“ tvrdil.

Vůbec prý neví, jak mohl mít Roman v těle bodné rány tři. „Ani jsem nevěděl, že je pobodaný. On křičel: »Ku*va, co jsi to udělal?« I Pavlína řvala, že je pobodaný, jak tam ležel takový vyšponovaný a cosi brblal,“ popisoval útočník.

Život prožil v kriminále

Útočník Ladislav byl odsouzený už 14krát, mimo jiné za pokus o vraždu, za ublížení na zdraví i za znásilnění. Za katrem seděl naposledy 10 let, ve vězeních strávil celkem 39 let svého života!

Za poslední zločin žalobce navrhnul 25 let kriminálu, s čímž obžalovaný nesouhlasil. Soud pokračuje výslechem svědků.

