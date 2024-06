„Pak jsem se od myslivců dozvěděl, že zloděj, který u mě úřadoval, by mohl být klidně šakal,“ řekl překvapeně hospodář. Přestože se u nás tato psovitá šelma vyskytuje už zhruba od roku 2004, většina lidí o ní ještě neslyšela. Pan Jozef není jediný, koho v oblasti neobvyklá liška překvapila.

„Nemohla jsem spát, tak jsem si ve tři ráno sedla na terasu a najednou přes trávník před domem utíkalo něco jako menší vlk. Liška to určitě nebyla,“ líčila paní Simona, která bydlí v Návsí na samotě, pár kilometrů od Gírové. To, že by mohlo jít o šakala, ji ani ve snu nenapadlo.

Šakal se u nás zabydluje

„Máme tady vlky, medvědy, rysy a teď toto. Co k nám doputuje dalšího?,“ ptala se žena. Podle hospodáře Mysliveckého spolku Gírová Kamila Turka se opravdu na našem území šakal pomalu zabydluje. I když on sám ho ještě neviděl, bere ho jako součást naší přírody.

„Za jeho šíření může změna klimatu. Než s liškou, spíše by si ho lidé mohli plést s mladým vlkem. Ale obecně s touto šelmou není problém, mnohem horší škody v lesích nám dělají psíci mývalovití nebo mývalové severní,“ uvedl Turek.

Nutno dodat, že dokud se odborníkům nedostane do ruky kvalitní fotografie, na které půjde v konkrétním regionu šakal poznat, dávají pozorování lidí, kteří tvrdí, že ho spatřili, tak padesát procent. Šakali jsou v místě, kde žijí, velkým konkurentem liškám a vytlačují je.

Zatím zde šakali zavile nevyjí

Šakal, který se šíří z Balkánu, u nás není považovaný za invazivní druh. Spatřit ho je podle Petra Stýbla z Českého svazu ochránců přírody pro člověka zážitek.

„Málokomu se to zatím poštěstilo. Jsou nenápadní a žijí velmi skrytě. Časem jich bude určitě přibývat, protože se tady bez problémů uživí a tvrdé zimy, které by jim vadily, už taky nejsou,“ podotkl Stýblo s tím, že věta z diktátu z filmu Marečku, podejte mi pero »Sveřepí šakali zavile vyli na bílý měsíc.« - by se mohla brzy stát skutečností.

VIDEO: Vlčí smečka v Slezských Beskydech. (červenec 2022)

Video Video se připravuje ... Vlčí smečka v Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA