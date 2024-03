„Pozor, lávka v havarijním stavu. Max. 10 osob na lávce. Zákaz shlukování,“ píše se na dodatkových cedulích z každé strany lávky. Ta už má na první pohled svou životnost takřka »za sebou«. Cedule doplňují značku zákazu vjezdu. Cyklisté však zákaz vesele ignorují a mnozí chodci o varovné ceduli ani nevědí.

„Chodíme tu denně. Víme, že je na tom ten most špatně, ale my se nebojíme. Když to spadne, tak to spadne,“ krčí rameny kolegyně z blízkého pekařství Jiřina Kováčová (40) a Iva Zuzaňáková (40). „Tu lávku posunula už povodeň na Jičínce v roce 2009, ale taky ji tehdy nezničila,“ věří stavbě obě ženy.

Statik to hlídá

Město hodlá lávku vyměnit v létě. „Šalamounským“ opatřením chtělo podle mluvčí Radky Novákové vyjít obyvatelům vstříc. „Lávka je vytížená, leží u ní největší průmyslový podnik na Novojičínsku. Provedly se opravy, aby se nemusela zavřít a fungovala alespoň v omezeném režimu,“ řekla.

Lávka je podle Novákové pod dohledem statika a ten po poslední kontrole povolil její užívání do 22. května. „Do konce března bude opatřena také fyzickými zábranami tak, aby na lávku nevjížděli cyklisté,“ doplnila mluvčí.

Pochopení i posměch

Když už lidé berou cedule vážně, většinou mají pochopení. Někteří se ale pošklebují. „Až půjde parta z fabriky z práce ve skupině, už vidím, jak se rozpočítávají,“ smál se pejskař přecházející lávku.

„To už je na vlastní zodpovědnosti lidí, aby vše dodržovali,“ reagovalo město s tím, že na opatření zvlášť důrazně upozornili pracovníky blízké školky.

Na rekonstrukci lávky by se mělo začít pracovat v červnu, dokončena by měla být na přelomu roku.

