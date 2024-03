Na pozemcích v Dolní Lutyni chce stát postavit takzvanou gigafactory, tedy továrnu na výrobu baterií do elektroaut. Investice má mít hodnotu 200 miliard korun. Proti stavbě zóny vznikla petice, pod níž je už více než 2200 podpisů.

Starosta svolal zastupitele na neoficiální schůzku, aby je informoval o vývoji situace. „Domluvili jsme se, že obec souhlasí nebo bude iniciovat místní referendum, abychom zjistili, jak se na to občané skutečně dívají,“ řekl Pavel Buzek (STAN).

Zastupitelstvo by podle něj o referendu mohlo jednat na nejbližším zasedání, tedy 17. dubna. „To, co se teď děje, má tak rychlý spád, že čím dřív se to udělá, tím líp. Občané jsou v obrovské nejistotě, my víceméně taky. Každý den jsou nové informace, mění se to každou hodinu,“ řekl starosta.

Souběžně s volbami do EU

Referendum by se pak mohlo uskutečnit v červnu souběžně s volbami do Evropského parlamentu.

Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) může být tato investice pro Českou republiku a její ekonomiku zásadní. „Uvědomujeme si ale, že s ní přenášíme na místní občany velkou zodpovědnost a vnímáme jejich obavy z tak rozsáhlého projektu. Jsme ale přesvědčeni, že pozitiva projektu jasně převládají. Proto se vynasnažíme, aby byla veřejnost co nejvíce informována o jeho přínosech a o tom, co všechno jsme připraveni udělat pro to, abychom zabránili jeho negativním vlivům,“ uvedl Síkela. Továrna by měla nabídnout až sedm tisíc pracovních míst.

Informační servis

Ministerstvo ve spolupráci s agenturou CzechInvest spouští také informační web, jehož cílem je zprostředkovat co nejvíce informací o projektu.

„Podle současného plánu by měl probíhat ve dvou etapách. První část bude realizovaná mezi dálnicí D1 a komunikací vedoucí z Dolní Lutyně do Věřňovic. V možné druhé etapě pak bude park rozšířen na celkovou plochu 278 hektarů požadovanou strategickým investorem,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěch Srnka.

Na strategickém místě

Území, na němž by strategická průmyslová zóna mohla vzniknout, je mezi Dolní Lutyní a její místní částí Věřňovice v těsné blízkosti polské hranice a v sousedství chráněné přírodní oblasti. V minulosti se tento prostor zvažoval pro automobilku Hyundai, která nakonec svou továrnu vybudovala v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.

Stát pak uzavřel s ochranářskými organizacemi dohodu. Ochranáři se v ní zavázali, že nebudou bránit výstavbě automobilky Hyundai na zemědělských pozemcích v Nošovicích, a stát deklaroval, že upustí od přípravy průmyslových ploch v Dolní Lutyni a v Šilheřovicích na Opavsku. IRozhlas tento týden napsal, že ochranářské organizace podepsaly se státem novou dohodu, která na pozemcích v Dolní Lutyni umožní průzkumné práce.