Přestupný 29. únor: Horymírovi říkají Hoříku a Bohumil je dědou od 14 let!

Když Šindler poznal svoji manželku a představil se jí, prý se vůbec nedivila. „To víte, byla to láska na první pohled, jméno nehrálo žádnou roli,“ smál se muž, který svátek s rodinou co čtyři roky vždy pořádně oslaví.

„Já čtyřiačtyřicet, tedy jedenáct a on také jedenáct. Od té doby se nám to tak nesešlo. Nyní už je dospělý a má vnuka,“ říká povoláním klempíř.

3. Folklorista Radek Bruštík (52): Oslava je u nás čtyřikrát za měsíc

Jako roční mrně zpíval s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, hrál na cimbál a vystupoval v televizním pořadu Zpívá celá rodina. Samozřejmě z pohledu kalendáře. Jinak mu jako zpěváčkovi bylo pět, cimbalistovi šest a televizní hvězdě sedm. Radek Bruštík ze Strání na Uherskohradišťsku dnes slaví 13, respektive 52 let.

Únor je pro jeho rodinu ve znamení hned čtyř oslav. „Dceři Natálce bylo 5. února 14 let, zatímco mě je 13,“ líčí hrdý tatínek, že ho už trumfla. Také syn David (26) se narodil v únoru. „On je naganový. U porodu jsem byl, ale žena mi dodnes občas vyčte, že do porodnice jsem pro ně přijel pozdě. Byla olympiáda v Naganu a zrovna se odehrávalo semifinále s Kanadou. Zápas se prodloužil, končil nájezdy a vyhráli jsme. Pak jsem pospíchal, v hlavě měl stále hokej a zapomněl na dupačky,“ zavzpomínal.

Vzhledem k tomu, že život pana Radka je hudba a folklor, do čtveřice jde o masopust a zabijačky, které v druhém měsíci roku vždy ve Strání vládnou. „Strýc Staňa Popelka (85), zvaný Hlocák říká, že Vánoce jsou z kostela do kostela, ale fašanky z hospody do hospody s muzikou a zpěvem. Patří ke mně kroj a hraju na cimbál v muzice Strýci. Je to tedy vždy další velká oslava,“ vysvětlil Bruštík.