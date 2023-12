Opravdový poklad ukrývala stavební suť na zámku Hradec nad Moravicí. Kastelán Radomír Přibyla (61) v ní našel nejspíše úplně první důkaz o tom, že už před 200 lety se zde slavily Vánoce, tak jak je známe dnes. Je to dopis osmiletého knížete Felixe mamince!

„Moje milá maminko! Děkuji ti, že jsi mi vánoční stromeček už připravila. Bude jistě velmi pěkný,“ tak začíná německy psaný dopis, který na Štědrý den roku 1822 adresoval malý Felix Lichnovský matce Eleonoře. Píše i o tom, jak se on a sestry těší na dárky i dobré jídlo a věří v bohatou nadílku.

Přestože je zámek rozlehlý, byl v něm vánoční stromeček jen jeden. „Zdoben byl cukrovinkami a perníčky, objevily se i první pozlacené baňky. Chudší lidé zavěšovali stromek vzhůru nohama ze stropu, kvůli prostoru. Na zámku byl postaven tak, jak to známe i my,“ říká kastelán Radomír Přibyla.

Dárky všem

Zámecký Štědrý den byl vskutku štědrý, dárky si užila celá rodina. „Dospělí dostávali vína, likéry, toaletní vody, vějíře či rukavice. Malí kluci se mohli těšit na cínové vojáčky, saně, houpací koně, děvčata na panenky, kočárky, kuchyňky. Větší děti malé šperky či mince,“ popsal správce zámku.

Malý Felix doufal v totéž. „Stromeček nám jistě udělá radost, snad na něm bude viset mnoho krásných věcí. Nechci tě o vánočním čase zdržovat, jsem tvůj poslušný syn,“ napsal mámě. Po takovém dopise není pochyb, že pod stromečkem objevil hotové nadělení.

Celé znění dopisu

Moje milá maminko! Děkuji ti, že jsi mi vánoční stromeček už připravila. Bude jistě velmi pěkný a bude se nám jistě všem líbit, udělá nám radost. Nechci Tě v tom vánočním čase zdržovat, ale já i mé sestry doufáme, že na něm bude viset mnoho krásných věcí. Těšíme se velice na dobré jídlo. Ha, ha, dostaneme mnoho! Jsem Tvůj poslušný syn. Tobě, drahá maminko, Felix von Lichnovský.

Osmichodový oběd

Štědrý den na zámku byl kromě nadělování dárku také o hutném gurmánském zážitku. Snídaně od pěti hodin, teplé pivo i víno, žemle, pivní polévka. Jak oběd, tak i večeře pak měly osm chodů! Podávaly se ryby, třeba štika či kapr se švestkovou omáčkou, případně i jiné druhy masa, zajídalo se chlebem, okurkami a křenem.

Felix von Lichnovský pocházel z osmi dětí, měl pět sester a dva bratry. Na zámek Hradec nad Moravicí vracel střídavě z Vídně až do svých 16 let, než se stal vojákem a posléze politikem. Jeho otec byl Eduard Lichnovský, matkou Eleonora Zichyová. Lichnovským zámek patřil od 18. století až do roku 1945, kdy je vyhnali Sověti.

Vánoce prince Felixe

Kouzelný dopis našel osobně Radomír Přibyla, který zámek spravuje už dobrých 32 let. „Jsem stavař, takže po většinu času mého působení jsem strávil i aktivním podílením se na rekonstrukci zámku. Ten dopis ležel mezi dalšími lejstry v suti. Tenhle papír byl ale jiný, hrubší. A vidíte, co z toho nakonec byl za unikát,“ culí se kastelán.

Vánočně nazdobené místnosti Bílého zámku v Hradci nad Moravicí, speciálně nazdobenou místnost „pro Felixe“ i s originálem jeho dopisu lze obdivovat do 30. prosince vždy od 10 do 16 hodin. Provází se každou hodinu.

Smutný osud šlechtice Felixe

Felix von Lichnovský (1814 až 1848) působil jako pruský poslanec ve Frankfurtu nad Mohanem. Tam se dostal do centra pouličních nepokojů kvůli volbám. Rozzuření Frankfurťané jej zbili, posekali šavlí a dvakrát postřelili. Před svou smrtí Felix ještě pořídil poslední vůli, ve které odkázal panství Hradec nad Moravicí Dorotě Zaháňské. Ta ho za dva roky prodala Felixovu bratru Robertovi.

Felixovo tělo je pohřbeno v rodinné hrobce v kostele sv. Jakuba v Hradci nad Moravicí. Jeho srdce a posmrtnou masku si ale odvezla vévodkyně Zaháňská. Ta vévodkyně, o které někteří historici uvažují jako o pravé matce Barbory Panklové, později známé jako Božena Němcová.