Rak

Ve vaší blízkosti se objevuje protějšek, s nímž by vám to mohlo klapat. Pokud budete mít pocit, že je to vaše spřízněná duše, tak se vztahu nebraňte. Hvězdy vám přejí štěstí a je pravděpodobné, že vám známost vydrží. Přinejhorším prožijete vášnivý románek.