Zmatené slepice sedí na vajíčkách, na louce jsou kopretiny, okolí domů stále zdobí kytky a vrány nikde. „Díky, teplý podzime, že ještě v říjnu chodím po zahradě bosky a v tričku,“ uvedla Romana Malyjurková k druhé půlce října, a to bydlí pod Beskydami.

„Drůbež nemá kalendář. Jak chcete vysvětlit kvočně, že není správný čas na kuřata, když to kolem ní všechno kvete,“ smál se chovatel Ivan Tvrzník z Orlové.

Navíc o víkendu teploty opět atakují dvacítku. Nejen lidé se radují, že uspoří za topení a nemusí stresovat s přípravou na zimu, lebedí si i lesní zvěř.

„Tady platí zákon zachování energie. Zvěř nemusí vydávat takové úsilí při shánění potravy a šetří si zásoby tuku na zimu stejně jako my plyn, elektřinu a uhlí,“ uvedl myslivec z Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku Ladislav Michalík.

Včely jsou vysílené

Podle něj se na ni připravuje celý podzim. „Kdyby letos ochlazení přišlo brzy, měla by zvěř problém. Zatímco loni byla velká úroda žaludů a bukvic, letos je opačný extrém. Nikde nic, dokonce i jedle jsou bez šišek. Proto je fajn, že může stále spásat vegetaci,“ dodal myslivec.

V opačné situaci jsou včelky. Ty teplý podzim vysiluje. „Měly by už odpočívat a místo toho stále plodují. Jenže v buňkách s plodem se drží roztoč varroázy, proto bude třeba ošetření proti této nemoci posunout, jinak by včelstva mohla uhynout,“ podotkl včelař Stanislav Sikora.

Vzduch se nezchladil

Podle meteorologa Jana Šrámka ovlivňuje současné počasí v Evropě nadprůměrně vyhřáté Středozemí moře i Atlantik. Horký vzduch, který přes ně putuje z teplejších krajin, se nad nimi obvykle hodně zchladí.

„Letos však ne o tolik. Výsledkem je mimořádně teplé září nad většinou Evropy, u nás dokonce nejteplejší v historii měření a také říjen má nakročeno k tomu, být u nás jedním z nejteplejších za dlouhá léta,“ vysvětlil meteorolog.

Jaká bude zima?

Marta Byrtusová (73) z Písku na Jablunkovsku už od malička pozoruje počasí podle pranostik a dějů v přírodě. „Z Václava (28. 9.) na Michala (29. 9.) byla abnormálně jasná noc, což se nestalo několik let. Mohlo by to přinést v lednu a únoru velké mrazy. Také se říká, kolik dnů je v říjnu teplota nad dvacet, tolik dní je v únoru teplota pod dvacet,“ líčila žena.

O sněhu by mohla taky rozhodnout sv. Kateřina. Když bude ten den teplo, sníh napadne už v prosinci, když zima, tak až v lednu. Podle pranostik také platí, že když na Mikuláše prší, zima bude mrazivá, pokud je jasno, sníh dorazí až v lednu.

Meteorologové spočítali, že v nížinách jsou bílé Vánoce u nás průměrně jednou za deset let a ve vyšších horských oblastech bývá sníh přibližně v 60 procentech. „Bavíme se o výšce nad 1200 m nad mořem,“ poznamenal meteorolog Šrámek.

VIDEO: Zářijová kalamita v beskydských lesích po srpnových bouřkách. Úřady zakázaly lidem vstup.

délka: 00:36.20 Video Video se připravuje ... Kalamita v beskydských lesích po srpnových bouřkách. Úřady zakázaly lidem vstup Josef Doležal