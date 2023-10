„Nejdříve bylo třeba 58 třímetrových modřínových a smrkových fošen a 29 hranolů dostat od chaty Hubertka až na vrchol druhé nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd. Ty se nám na té 1,5 km trase do kopce pořádně pronesly,“ uvedla Michaela Hájková za tým Stezky z lásky.

Někteří nadšenci šli tam a zpět třikrát, jiní i sedmkrát a dokonce se našli ochotní turisté, kteří pomohli. Ruku k dílu přidal dokonce i moderátor a herec Miroslav Vladyka, který tudy zrovna kráčel.

Šéf českých značkařů Pavel (55): Přes 30 let maluje, abychom se na cestách neztratili

Chodníčky jsou jednoduché - tvoří je dvě masivní desky položené na příčných „pražcích“. Povedou všude tam, kde se cesty rozbahňují a turisté pak ve snaze vyhnout se tomu, vytvářejí celou síť stále nových a nových cestiček.

Inspirovali jsme se ve Skandinávii. „Napadlo nás, že to co funguje v drsných podmínkách severu, by mohlo fungovat v neméně drsných podmínkách na vrcholech Beskyd,“ dodal Martin Hlaváč, dobrovolný strážce CHKO Beskydy. Na Smrku vzniklo 12 úseků chodníku v délce 87 metrů.

VIDEO. Obnovit turistické trasy v Česku chce projekt Stezky z lásky.

délka: 01:11.39 Video Video se připravuje ... Obnovit turistické trasy v Česku chce projekt Stezky z lásky. Michal Charbulák