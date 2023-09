Držák na rožeň ve tvaru ježka ze středověku, výlevku vyrobenou do podoby koňské hlavy a další poklady objevili památkáři v samotném srdci Ostravy. Nálezy jsou o to cennější, že o dávné historii Ostravy existuje jen vlemi malé množství informací.

Kopat se začalo do hlubin Kostelního náměstí proto, že zde má do čtyř let vyrůst polyfunkční dům s kancelářemi a šestnácti byty. Aby se mohlo stavět, probíhá v místě do konce roku archeologický výzkum, odhalující historii města.

Čtyři původní středověké parcely podél ulic Kostelní a Střelniční (domy čp. 13, 14, 8 a 9) se řadily mezi tzv. velkoměšťanské domy. Jejich majitelé měli právo vařit pivo a čepovat víno.

„Předpokládáme, že tyto domy tvořily nejstarší jádro města a jeho prvotní zástavbu. Kostelní ulice byla také jednou z nejstarších ulic Moravské Ostravy a hlavním komunikačním tahem navazujícím na cestu z Moravy do Slezska a to až do roku 1842. Pak byla středem náměstí prodloužena ulice Hlavní, dnes třída 28. října,“ uvedli archeologové.

Ježek i plaketa s Benešem

„Prozatím nejcennějším nálezem je ježek, vyrobený coby držák na rožeň. Takových neexistuje mnoho a jsme rádi, že se zachoval v tak dobrém stavu. Méně se dochovalo z výlevky ve tvaru koňské hlavy, která má ohlávku,“ ukázal odhalené cennosti šéf ostravských památkářů Michal Zezula.

Našli se také kousky historických kachlů, předměty denní potřeby z kovu, ale i torzo sekeromlatu nebo kamennou kouli do houfnice a i lžičky z 15. století. Novější byly nápojové sklenice i plaketa prezidenta Edvarda Beneše.

Málo informací

„Ke středověké Ostravě je k dispozici pouze málo písemných pramenů,“ zdůraznil Michal Zezula a pokračoval: „Všechno, co víme o podobě města, jak se vyvíjelo, jaká byla jeho hmotná kultura, o tom promlouvají právě archeologické nálezy.“

Současný výzkum na Kostelním náměstí podle něj velmi komplexně ukazuje podobu zástavby městské parcely ve středověku a v raném novověku. „To nejen u obytných staveb, ale také u hospodářského zázemí,“ dodal Zezula.