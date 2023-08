Zvláštní, krásný, pestře zbarvený a roztomile elegantní. Takový je pták, který volá: »ho, ho, ho« nebo kvoká jako slepice. Jmenuje se turako. Z rovníkové Afriky se přestěhoval na Hukvaldy do Tropicu a hned se stal terčem obdivu.

„Není to papoušek, patří k měkkohubým ptákům, ale ochočit se samozřejmě dá,“ řekl majitel botanické zahrady Stanislav Rek. Pár turaků má teprve měsíc, takže jsou ještě bezejmenní.

Podle něj u nás nejsou zkušenosti s jejich chovem. „Případné zájemce však musím upozornit, že dělají stejně velký binec, jako loskutáci, což znamená dvakrát denně uklízet klec. Ale jinak jsou parádní a akční, baví mě je pozorovat,“ dodal Rek.

Dožijí se 30 let

Navíc jsou i dlouhověcí, čili budou zdobit expozici zhruba 30 let. Barvivo v peří turaků - turakoverdin, je zbarvuje do zelena a turbin zase do purpurova. Kromě nich se Tropic opět pyšní nádhernými motýly, kteří pomalu opouštějí kukly. Nyní jich tam poletuje a mlsá pomeranče zhruba stovka.

„Na vylíhnutí největšího z motýlů atlase, který má rozpětí křídel 25 až 30 centimetrů a pokryje plochu 400 cm čtverečních, čekáme. Zatím jsou v expozici caliga se sovími oky na křídlech, modří morpho a papilia,“ podotkl chovatel.

