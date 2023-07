Vodnář

Vcházíte do rizikového období, co se profesní sféry týká. Nic není snadné a jste z toho na větvi. Do toho vám dochází vitalita a nemyslí vám to jako jindy. Červencové dny jsou pro vás náročné, tak počítejte s tím, že musíte zabrat a přemoci se.