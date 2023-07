„Brácho, ozvi se, že jsi v pořádku,“ prosí jeho sestra Sabina. „Kdybyste někdo něco viděl, může být kdekoli,“ žádají o sdílení přátelé. Policie už mladého muže eviduje v databázi.

Filip měří 190 až 195 cm a má tmavé vlasy s melírem. „Je hubený a oblečený do černého,“ doplnila paní Sabina s tím, že Filipa neustále hledají nejen příbuzní, ale i kamarádi.

„Nikdy dříve se nestalo, že by se neozval nebo nezvedal telefon. Byl v pohodě. Je to pro nás nečekaná situace a doufáme, že se co nevidět objeví v pořádku,“ doplnila sestra.

