„Kdybychom chtěly děkovat všem, kdo nám celý týden pomáhali, byl by to hodně dlouhý seznam. Všem budeme do smrti zavázané. Ta podpora byla ohromná,“ uvedly spolumajitelky canisterapeutického psa Alžběta Vrublová a Erika Drkošová.

Zprávy o tom, že někde někdo viděl černého psa, přicházely z Ostravy, Frýdku-Místku, Karviné i z okolních vesnic. Tam všude byly vylepené plakáty, tam všude ve sněhu a mrazu pátraly skupiny dobrovolníků.

Záchranná akce: Hledá se Džejk! Terapeutický pes se lekl petardy

Byl vystresovaný

Až se nakonec Džejk objevil v Řepištích, kde se předminulou neděli lekl petardy a utekl. „Když přišla hláška, že je to on, pátrači se semkli, udělali velký kruh, v němž ho uzavřeli, aby nemohl znovu utéct. Už byl hodně vystresovaný,“ líčila Vrublová.

Pak už unavený pes poznal svoje majitelky a přiběhl se s nimi přivítat. „My se teď s Erikou musíme dát zdravotně do kupy, padly jsme na naše nejhlubší dno,“ doplnila ještě vyčerpaná, ale šťastná žena,“ která si přeje, aby stejný pocit štěstí zažili i majitelé sibiřského husky Charlieho z nedalekého Sviadnova.

Kvůli Charliemu trpí celá rodina

Stejně jako zažívaly zoufalství majitelky Džejka, prožívá ho rodina Marcely Tůmové ze Sviadnova na Frýdecko-Místecku. V noci z 25. na 26. ledna jim ze zahrady zmizel husky Charlie.

„Trpíme den co den a hlavně vnouček to nese těžce. Také prosíme o pomoc, Charlie má na krku bílý kosočtverec a slyší na povel Ke mně. Je hodný a kontaktní,“ řekla Tůmová. Telefon na ni je 732 283 947.

