Bývalý skladník to v roce 2015 po hádce se šéfem "zabalil" ve fabrice a dnes šlape na paty široko daleko slavnému zmrzlináři Radomíru Žáčkovi z nedalekého Mošnova.

Ten však už kvůli věku a zdraví omezuje prodej. Oba nabízí zmrzlinu z Opočna. „Jejich receptura na vanilkovou je bezkonkurenční,“ vysvětluje Pastrňák, který se mošnovským kolegou inspiroval.

Podržela ho žena a kamarádi

„Řekl mi, že aby byla zmrzlina top, potřebuji nejdříve kvalitní stroj. Prostudoval jsem nabídky a vyrazil do Brna. Cena 450 tisíc korun mi vyrazila dech. Musel jsem si vzít půjčku,“ líčil muž. Bohužel u rodiny narazil.

„Kromě manželky mi nikdo nefandil. Tchyně mi dokonce zrušila kvůli půjčce trvalý pobyt v domě. Tehdy mě podrželi kamarádi,“ vzpomínal zmrzlinář, který první sezónu točil okolo 30 porcí denně, ale zakrátko to bylo desetkrát tolik. Stroj už má dávno splacený.

Na to, v čem tkví kouzlo jeho zmrzliny, odpovídá jednoduše. „V poctivosti. Nešidit a dodržovat recepturu. Těší mě, když mi ji lidé chválí a největší radost mám, když to slyším od dětí,“ řekl Pastrňák, který má otevřeno denně od 11 do 19 od dubna do konce září.

Až z Frýdku-Místku

Pro krmelínskou dobrotu si přijel 15 kilometrů z Frýdku-Místku i Petr Klimek s manželkou. Snědli první várku zmrzliny a nedalo jim to. „Ona je tak dobrá, dejte nám další porce, vyzkoušíme všechny druhy,“ hlásil u okénka muž.

„Jezdíme tady rádi, fakt je skvělá. Navíc velké porce za úžasnou cenu,“ dodal Klimek. Stejnou chválu pěje Monika Zdráhalová. „Mám sice stánek se zmrzlinou kousek od domu, ale raději si zajedu sem, stojí to za to,“ podotkla žena.

