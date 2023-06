Jedna tatra za druhou šplhá do prudkého kopce k vrcholu hory Slavíč v Beskydech a pak zase sjíždějí dolů. Odvážejí sutiny ze zbourané Kolářovy chaty, na jejímž místě majitel Michal Cháňa staví její repliku. Původní stavbu totiž doslova sežrala dřevomorka. Kvůli nedodržování zákonů však čelí palbě kritiky.

Stavbaři, kteří mají zrovna pauzu, jsou naštvaní. Podle nich, kdo nestavěl vysoko v horách, neumí si představit, jak je to logisticky náročné.

„Pomlouvají nás, že tady v CHKO děláme skládku. Jenže ty sutiny v zimě odtud odvést nešly. Náklaďáky by nahoru nevyjely a na jaře zase byly podmáčené cesty. Jakmile se vyčasilo, tatry jezdí celý den. Do konce týdne bude všechno pryč,“ poznamenali.

Zdlouhavé a nelogické

Dalším problémem u nové stavby je nevyřízené stavební povolení a tady si Cháňa sype popel na hlavu. Prý podcenil, že půjde o tak zdlouhavý několikaletý úřední proces nebo že narazí na tak pro něj nelogické požadavky.

„Slavíč leží v CHKO a platí tam zákaz vjezdu. Ochránci nám řekli, že to tak zůstane, takže jsme do projektu nenakreslili parkoviště. Přesto nám byl úřady vrácen, že u každé stavby parkoviště musí být,“ poukázal na jeden z paradoxů Cháňa s tím, že projekt ležel na stavebním úřadě dva roky a nikdo si ho nevšímal.

Několik pokut

„Teprve teď ho otevřeli, našli v něm chybu a celý se musel předělat. Turisté nás tlačí, ať co nejrychleji chatu otevřeme, úřady nám hrozí, že ji budeme muset odstranit. Ale už nám chybí jen vyjádření dvou orgánů a mělo by být hotové, tak snad to dobře dopadne,“ dodal s tím, že v horách je stavební sezóna kratší kvůli počasí a nemůže si proto dovolit promarnit ani den.

Podle vedoucí jablunkovského stavebního úřadu Renaty Niedobové už byl majitel několikrát pokutován. „Pokud by nezískal dodatečné stavební povolení, může být opravdu nová chata odstraněná,“ řekla.

Nejznámější chata v Beskydech

Ve 20. století se chatě začíná říkat Kolářova podle nájemce Jana Koláře, který na místě vyhořelé dřevěné Hadaszczokovy útulny otevřel v roce 1931 novou chatu. Postupně se z ní stala nejznámější chata v Beskydech. Ve 40. letech minulého století byl jejím častým návštěvníkem Petr Bezruč. Za války chátrala a v roce 1949 musela být rozebraná. V restitucích ji získali dědicové a v roce 2019 ji koupili noví majitelé.

