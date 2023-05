Váhy

Milé Váhy, hvězdná konstelace není ideální a dost to prožíváte. Už nějakou dobu máte dojem, že vás nadřízený v práci přetěžuje a ani v rodinném kruhu to za moc nestojí. Máte pravdu. Momentálně to nemáte jednoduché, ale nesmíte propadnout splínu.