Tisíce podvodných textovek, které se „tvářily“, že jsou od banky, rozeslali dva vychytralí šejdíři. Povedlo se jim naštěstí vysát účty „jen“ třem lidem. Vojtěchu Šafářovi (29) i Matěji Fišerovi (28) odklepl ostravský krajský soud dohodu o vině a trestu a poslal je na pět a 4,5 roku do vězení.

Tisíce esemesek a emailů chrlili před dvěma roky na česká telefonní čísla dva mladí muži z bytů v Praze. Zprávy obsahovaly odkaz, který vedl na falešné stránky, věrně napodobujících web známé české banky. Cíl? Vylákat údaje k internetovému bankovnictví a proniknout na účet.

„Zasaženo bylo 3189 telefonních čísel a 2035 emailových adres. Ohrozili účty 790 klientů,“ uvedl státní zástupce Michal Togner. Drtivá většina útoků byla naštěstí jen ve fázi pokusů, tři lidé se přesto nechali nachytat. Přišli celkem o 170 tisíc korun.

Chtěli podvést i Řeky

Zisk z vynaloženého úsilí na českém území se mužům zdál zřejmě malý, tak to zkusili přes jednu řeckou banku. Stihli poslat 15 sms, dalších pět tisíc měli připravených. Pak ale do bytu Matěje Fišera v Ostravě, kam se přesunul, vtrhla zásahovka. délka: 00:22.00 Video Video se připravuje ... Policejní zásah v bytě podvodníků, kteří rozesílali falešné sms a mámili z lidí přístup k bankovním účtům. PČR

Fišer byl přitom za podobné podvody už odsouzen, než však rozsudek nabyl právní moci, podváděl dál. „Mozkem“ operace měl být podle žaloby Šafář.

Dohoda pod sazbou

Oba muži před soudem nemuseli vypovídat, státní zástupce se s obhájci i jimi samotnými dohodl na vině a trestu. „Je mi to všechno líto,“ hlesl Vojtěch Šafář v rámci závěrečné řeči. „Lituji toho,“ přidal se Matěj Fišer. To, že by se aspoň omluvili okradeným, je zřejmě nenapadlo.

Krajský soud dohodu posvětil. Fišer si odpyká trest čtyři a půl roku ve věznici sa ostrahou, Šafář trest o půl roku delší. Původně jim hrozilo 8 až 12 let.