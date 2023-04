Býk

V polovině pracovního týdne nadřízený zjistí, že vás peskuje zbytečně. Jenomže vám je to jedno a nechcete se o tom bavit. Povinnosti plníte do posledního detailu, a do toho si rozumíte s kolegy. Jen si dávejte pozor na konkurenci, buďte ve střehu.