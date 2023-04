Osm skupin nadšenců pátralo v horách po dvě noci. V té, ke které se přidal Blesk.cz, nechyběly ani děti. Různé zvuky temného lesa nad Starými Hamry na Frýdecko-Místecku, vůbec s nimi vůbec nehnuly.

Mapování sov mnozí vypilovali k dokonalosti. Perfektně napodobují jejich hlasy, čímž je vyprovokují k odezvě. Klidně tak zmatou žárlivého puštíka, který se s nimi rozzlobený letí utkat o svou partnerku.

Rarita v Beskydech: Výreček se začal otužovat, z Chorvatska se přestěhoval do Bukovce

Za setmění i za rozbřesku

Pomalým krokem se skupinka sunula k vrcholku hory rozbahněnou svážnicí, dojmy si sdělovala šeptem, sem tam zastavila a expert na houkání Daniel Křenek se pustil do volání. „Podle stanoviště odhaduji, který hlas nasadit,“ zmínil.

Nejvíce se sovy ozývají hned po setmění. To opanují lesy puštíci obecní společně se sýci rousnými a kulíšky. Výr houká za setmění i za rozbřesku.

Větší žerou ty menší

Jeden z mapovatelů Jan Kondziolka také vysvětlil, proč se zásadně sčítá od nejmenších po největší sovy. Tedy postupně od kulíška, který je velký jako vrabec, po kalouse, puštíka a výra. „Větší sovy žerou menší sovy. Kdybychom nejdříve volali výra, všechno menší zůstane logicky potichu,“ řekl.

Mezitím kolegové s baterkou studovali porostní mapu Lesů ČR. „Sovy potřebují k životu a především k hnízdění starší lesy od devadesáti let. Stromy, ve kterých už se tvoří dutiny. Proto míříme do míst, kde takové jsou,“ vysvětlil Křenek.

Aby se sovám dobře bydlelo

Proč se vlastně lidé každý rok o tomto čase trmácí cestou necestou s blokem a tužkou temným lesem za tajuplnými stvořeními? Informace o jejich výskytu umožní ochráncům vytipovat nejcennější porosty, v nichž se pak pokusí dohodnout šetrné hospodaření, aby se sovám v Beskydech líbilo.

Na jejich pomoc se spoléhají všechny místní druhy sov v čele s královnou Karpat, uralkou – puštíkem bělavým.

Hú nebo kví

„Všeobecně platí, že variaci na hú vydávají samci, variaci na kví samice a čím menší sova, tím pisklavější hlas,“ vysvětlil Kondziolka s tím, že to však neplatí vždy. „Spektrum hlasů sov je širší, různé hlasy mají na podzim, při námluvách, znepokojení, a často se také stane, že na hlas jednoho druhu, se ozve úplně jiná sova,“ řekl.

Pokud si to chcete zkusit, stačí si stáhnout příslušnu aplikaci. Rodiče to například mohou ukázat dětem. „Teď je období námluv, podaří se jim to i v parku. Ale opatrně a pro jedenkrát, zbytečně je nerušit, aby místo páření stále nehonili domnělého soka v revíru,“ doporučil Kondziolka.

Bez sýčka

Do mapování ornitologové nezahrnují sýčka a sovu pálenou, protože tito dva opeřenci žijí v blízkosti lidských sídel. Drobný sýček, kdysi nejběžnější sova, patří dnes k ohroženým druhům.

Potřebuje k životu starý způsob hospodaření, tam vypadlou cihlu, a podobně, jenže se zateplením budov tyto možnosti mizí. Ani žížalami z hnoje už se nenakrmí, protože se hnojí chemicky. Podobně je na tom sova pálená, vyhledávající k hnízdění tmavé půdní prostory a která už má status kriticky ohrožené.

VIDEO: Sčítání ptáků 2023.

délka: 02:30.68 Video Video se připravuje ... Sčítání ptáků 2023 Videohub