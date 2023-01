Býk

Ucházíte-li se o lepší pracovní post, hledáte zaměstnání anebo vyrážíte na pohovor, bezpochyby uspějete. Bude to tím, že vám to dobře myslí a z ničeho nemáte strach. Vaše ambice jsou zdravé a všichni kolem vás podporují v tom, co profesně děláte.