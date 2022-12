Kam odhopkal klokan Dobby (3)? To teď řeší personál i návštěvníci areálu Skalka Family Park v Ostravě-Porubě. Oblíbené zvíře zmizelo z výběhu před deseti dny a dosud ho nikde nikdo neviděl! Policie nevylučuje ani krádež.

„Je u nás odmalička, ze všech tří klokanů, které chováme, byl nejvíce zvyklý na lidi. Nejde nám do hlavy, proč by utíkal. I kdyby hrál roli lidský faktor, třeba zapomenutá otevřená branka. Pokud ne, plot má dva metry, není nám jasné, jak by ten překonal,“ líčí ředitelka areálu Barbora Kalíšková.

Mladý klokan Bennetův zmizel v noci z 27. na 28. listopad. Sdílel výběh se dvěma klokaními parťáky Viki a Kryštofem. „Je poznat, že jsou z jeho zmizení nesví, zaražení,“ pokračovala Kalíšková.

Lichá svědectví

Na Skalku se ozvalo mnoho lidí s tím, že klokana někde viděli. Nikdy to ale nikam nevedlo. „Jednou to bylo z místa vzdáleného 200 kilometrů, jindy jsme jeli »na jistotu« do Havířova, ale ani tady nešlo o klokana,“ smutní ředitelka.

Jedna z variant, na kterou nechtějí pracovníci minizoo ani pomyslet, je krádež. V takovém případě by osud Dobbyho byl ruskou ruletou. „Nad tím nechci vůbec spekulovat, ale v dnešní době je možné vše…,“ uzavřela Barbora Kalíšková.

Pátrá i policie

Na stopu Dobbymu se vydali i policisté, ale zatím nemají žádné nové poznatky kde je, ani jak se z výbehu dostal. „Při kontrole ohrady nebylo zjištěno žádné poškození, které by bylo způsobeno cizí osobou. Přesto není jako vyšetřovací verze vyloučena ani krádež,“ uvedla policistka Eva Michalíková.

Klokani jsou poměrně líní tvorové, proto nejde na rozum případný útěk Dobbyho, který měl potravu přímo „pod nosem“.

