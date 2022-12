Mladík byl v obci velmi oblíbený, do kostela chodil cvičit na varhany, pořádal i dětské tábory a další aktivity v obci.

„Je to neuvěřitelná tragédie. Byl to velmi milý chlapec, který pochází z věřící rodiny. Tatínek je středoškolský učitel, maminka zpívá ve zdejším kostelním sboru. Vůbec nechci věřit tomu, co se stalo,“ řekla servru novinky.cz místní žena. Lidé už ke kostelu začali do rána nosit svíčky.

délka: 00:27.40 Video Video se připravuje ... V Bašce úderem poledne zněly zvony na památku zavražděného varhaníka Josefa (†18). Jana Gartnerová

„Jsme z toho v šoku, byl to bezvadný kluk. Vedl skauty, chodil s námi na průmyslovku. Když nepřišel do školy, začali ho hledat a pak jsme se dozvěděli, co se mu stalo. Je to strašný. Ve třídě jsme měli pietu,“ řekl Blesk.cz před kostelem jeden ze spolužáků.

Pachatelem je prý kamarád

Talentovaný Josef miloval hudbu, farář mu proto svěřil klíče od kostelu, aby mohl cvičit.

Mladého muže rodina postrádala od středečního večera. Jeho tělo však bylo nalezeno až ve čtvrtek dopoledne. Čas úmrtí tak přesně určí nařízená pitva. „Nezlobte se, nemůžu mluvit,“ hlesl správce farnosti Paweł Grodek.

V malé obci, která je činem naprosto šokovaná, se mluví o tom že pachatelem má být Josefův kamarád, také varhaník, z Frýdlantu nad Ostravicí. Podle deník.cz čin nejspíš plánoval a připravoval se na něj, protože před vraždou prý seděl v autě, následně z něj vystoupil s nožem, a s nožem se do auta zase vrátil.

Římskokatolický kostel sv. Václava v Bašce je filiálním kostelem farnosti Skalice. „Je to pro nás naprosto nová situace, čekáme na pokyny z biskupství,” vysvětlil Grodek.

Na neděli je v kostele naplánovaný tzv. kajícný obřad s účastí biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. Martina Davida.

Podezřelého zadrželi

Policie podezřelého zadržela. „Vyšetřujeme okolnosti násilného trestného činu, při kterém došlo k úmrtí mladého muže. V souvislosti s událostí jsme zadrželi jednu osobu,“ sdělila stručně policejní mluvčí Pavla Jiroušková. K rychlému zákroku vedla vynikající spolupráce mezi policisty a jejich kolegy z Bašky a také kamerový systém. O osobě pachatele ale zatím policie mlčí.

„Je to neštěstí, které v obci tady nikdo nepamatuje,“ starota obce Tomáš Břežek. „Je děsivé, že se může něco takového stát v kostele,“ kroutili hlavou místní obyvatelé

„Přijít o dítě znamená nepředstavitelnou bolest. A navíc těsně před Vánocemi. Myslím si, že už nikdy se blízcí zabitého nebudou moci těšit z Vánoc. Je mi moc líto rodiny, která toto teď musí prožívat,“ shodli se muž se ženou v domku opodál a stejně vyjadřují upřímnou soustrast desítky lidí na sociálních sítích.