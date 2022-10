Neočekáváné setkání obou aktérů proběhlo již na konci srpna na Slezskoostravském hradě. Oba si tu přišli užít rockový koncert. Kytarové burácení ale přerušila dramatická chvíle.

„Udělalo se mi zle, ztratil jsem vědomí a praštil se do hlavy,“ popsal Milan Vereš. Zmatený dav zkoprněl, ale naštěstí se na pomoc rozběhl Milan Stohl, povoláním strážník. Do příjezdu záchranářů stal Verešovým strážným andělem.

Slova plná vděku

„Vůbec jsem se nerozmýšlel. Pána jsem uložil do stabilizované polohy a až do příjezdu zdravotníků kontroloval jeho životní funkce. Jsem rád, že jsem mohl pomoci. Myslím, že by to udělal každý,“ řekl Milan Stohl, který pracuje u městské policie 30 let. Poté odvezla Milana Vereše sanitka do nemocnice.

Zachráněný muž po čase napsal městské policii děkovný email. „Zjistil jsem, že to byl právě Milan Stohl, kdo mi okamžitě pomohl. Chtěl bych mu touto cestou vyjádřit vděk a poděkování,“ uvedl muž, který je zdravotně už v pořádku.

VIDEO: Senior (67) po pádu uvázl v Ostravě tři dny ve vaně.