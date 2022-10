„Zdechni, ty mrtvice jedna zdechlá. Chcípni, z…e! Budu tě mučit a j…u toho, chceš? Já tě tak udělám, rakovino jedna zdechlá,“ křičeli! „Chcípni, m…,“ řvali na žalobkyni a sprostě uráželi i svojí advokátku. Sprška nadávek přišla po únorovém odsuzujícím verdiktu.

„Já mu dám, je*nu tě, ubitou rakovinu zdechlou, ty mr*ko, za co pí*o! Jsi vůbec člověk, ty rakovino zdechlá? Ty mr*ko jedna zdechlá. Za co mě chceš odsoudit, ty zm*de jeden zdechlý,“ pokřikoval tehdy po soudci Dan M. s úpornou slovní zásobou.

Nyní za to nafasovali za to u stejného soudu 8 a 10 měsíců navíc. I to se jim ale zdálo příliš, a ihned se proti verdiktu odvolali.

Pervitin od dětství

Jak včera u soudu přiznal, od patnácti let si píchá do žil pervitin, což v něm zvyšuje mohutně agresivitu a nenávist ke všemu, co mu odporuje. „Nervy jsem měl, emoce to byly, taky stres. Nečekal jsem tak vysoký trest,“ hájil se už zklidněně.

Aktuálně si odpykává trest ve věznici se zvýšenou ostrahou ve Valdicích. „Sedím potřetí. Poprvé mi dali sedm let, podruhé tři, teď devět. Omlouvat se nikomu nebudu. Nemá to smysl pro mě. Soudci se asi nelíbíme, že nás tak trestal,“ řekl závěrem.

Má ještě další problém: Za jiné násilí, opět ublížení na zdraví ho čeká další soud v Liberci…

Jeho bratr Lukáš byl o něco pokornější. Ihned po svém únorovém extempore u soudu sedl ke stolu, napsal soudci omluvný dopis. „Ruply mi nervy, bylo to v afektu. Dál k tomu nemám nic,“ uvedl před vynesením dalšího odsuzujícího verdiktu.

