Komu patří lebka, a zda z ní lze zjistit, jak dotyčný umřel, však policie neuvedla. „Ve věci nařídili kriminalisté soudní pitvu a znalci budou zjišťovat totožnost zesnulého,“ sdělila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Pokud by se jednalo o pohřešovaného muže, našly se jeho ostatky takřka po dvou letech, zmizel začátkem října 2020. Manželka tehdy uvedla, že šel do sklepa a od té doby ho neviděla. Senior byl velmi vitální, patřil do Klubu českých turistů a měl prochozené všechny hory v kraji.

V době zmizení hledali muže policisté široko daleko. V lese nad domem však objevili jen jeho čepici. „Právě někde tam se našla i ta hlava,“ upřesnila místní žena. Podle ní je dům od jeho zmizení prázdný. „Jeho manželka bydlí v bytě, sem jen dojíždí,“ podotkla.

