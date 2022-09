Právem se svým úlovkem chlubí Václav Majkus (8) z Nového Jičína. S maminkou Klaris je nasbírali na svých oblíbených místech v okolí za krátký čas.

„Syn je zdatným houbařem. Chodí na hřiby a učí se je poznávat od tří let,“ řekla pyšná maminka, která se trochu obávala, aby takový nápor sušička vydržela.

Také Radek Kessi vyrazil s nožíkem do lesa v Tiché na Novojičínsku. Na delikatesu, co našel, by však potřeboval pořádnou kudlu. V první chvíli ani sám nevěděl, co drží v ruce.

Teď má jasno, že si pochutná na řízcích. Našel totiž štěstí na obří pýchavku. Roste na loukách, pastvinách, ale i mezi listnáči a jehličnany. Většinou bývá obklopená kopřivami.

Na večeři stačilo

V oblasti Starých Hamrů na Frýdecko-Místecku se zase toulala Tereza Hrubá s dcerkami (3 a 5). Domů se vracely nadšené. „Sice hřiby nemáme vzorově očištěné, ale holkám bych ještě nožík do ruky nedala,“ uvedla žena.

První zavařování hub má za sebou Kateřina Petrová z Ostravy. Na plné sklenky je radost pohledět. „Máme je rádi v sladkokyselém nálevu,“ dodala. To Pavle Cieslarové z Návsí na Frýdecko-Místecku stačilo obout pantofle a vyběhnout za dům. Za deset minut byla dávka na večeři.

Houby voní i na zámku

Houbařům udělalo radost i Muzeum Beskyd ve frýdecko-místeckém zámku. Pod názvem Živé houby vystavuje lahůdky z lesa. U každého kousku najdou návštěvníci popisky, zda je jedlý či ne.

„Udělají si obrázek, co zrovna roste a v jakém lese,“ upřesnila Markéta Bednárková z muzea.

Vlhko a teplo

Ideální pro houby jsou teploty do 25 stupňů Celsia a noční okolo 12 až 13 stupňů. „Když hodně prší v červenci, objeví se, ale přece jen hlavní sezónou je vždycky na podzim,“ sdělil mykolog Milan Plášek.

Pýchavku on sám považuje za ojedinělou houbu, která tím, jak je obrovská, však potřebuje hodně vody. „Říká se jí také vatovec,“ doplnil. Podle něj se díky oteplení začínají i ve vyšších polohách objevovat vzácné kousky jako je třeba hřib královský či nachový.

