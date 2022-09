Zpět

Když se ztratil pejskařce (44) její jorkšír, po měsíci ztrácela naději, že ho ještě uvidí. Jednoho dne však pes šel přímo naproti ní, venčený cizí ženou (34). Tu sledovala k ní domů. Spor o to, čí to vlastně pes je, trval do doby, než strážníci vytáhli čtečku čipů…