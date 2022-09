Rodinné soužití Veroniky S. a rodinky, do níž se se svým malým synem v Kopřivnici nastěhovala, bylo jak vystřižené ze špatného románu. Její milý Milan spolu s ní podle rozsudku vařil ve sklepě ve velkém drogy, na jejichž prodeji bohatli o statisíce.

Jenže pak na Veroniku začal žárlit a vybíjel si na ni zlost. „Vždy když mě bil, kopal, šlehal kabelem nebo mi hrozil pistolí, skončilo to oplzlým sexem. Měla jsem strach od něj odejít. Živil mě, a já se ho bála a bojím,“ popisovala.

„V tom domě jsem byla jako v kleci. Matka a bratr přece museli slyšet, jak mě mučí, jak pláču. Oni se ho báli stejně jako já. Byli jsme všichni jeho sluhové. Je to zvrácený a necitelný surovec,“ popsala soužití s někdejším druhem Veronika S.

Prý pomsta kvůli svatbě

I přes snášené krutosti Veronika kývla Milanovi na nabídku sňatku. „Myslela jsem, že budu mít rodinu, a že když si ho vezmu, všechno se změní,“ plakala u soudu. Než od tyrana utekla, vydržela ponižování a bití celé tři roky. Soudu se přiznala, že pervitin s Milanem vyráběla, brala i prodávala.

S výrobou měl pomáhat Milanův bratr Karel, jejich matka Jana pervitin prodávala narkomanům. Právě matka schytala nejtvrdší, osmiletý trest.

„Nic takového se u nás neodehrávalo. Všechno je to lež. Nikdy u nás žádné drogy ani peníze nenašli. To Veronika nás udala ze msty a sama drogy prodávala, my to zjistili teprve, až k nám přišli policajti,“ řekla odsouzená matka.

Milan B. si odpykává 7 let

Syn Karel i Veronika dostali tříletou podmínkau. Nad ženou soud vyslovil ochranný dohled kvůli její drogové minulosti.

Její bývalý přítel Milan už sedí, též za její týrání. Odsoudili ho na sedm let, ale odvolal se ještě k vrchnímu soudu. Odvolat se chce proti současnému rozsudku chc i zbytek jeho rodiny.

