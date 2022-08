Obhajobě se nelíbí především hlavní důkaz, pachové stopy. „Byly získány metodou, kterou má vědecká obec za nepoužitelnou, to nelze akceptovat. Ta metoda se dá označit jako loterie. Buď to vyjde, nebo ne,“ řekl Balharův obhájce Petr Hampel.

To státní zástupce David Bartoš kroutil nesouhlasně hlavou. „Obnova řízení by měla připadnout v úvahu, zazní-li nové důkazy, nové skutečnosti. Poslouchal jsem pečlivě, nic takového jsem neslyšel. Nezaznělo nic, co by se již dříve neprojednalo,“ uvedl.

délka: 00:23.25 Video Video se připravuje ... Martin Balhar (33), odsouzený za vraždu pošťačky na jednání krajského soudu v Ostravě o případné obnově procesu. Blesk.cz - Michal Charbulák

Prý nevraždil

Na jednání přišli i Balharovi rodiče. „Spravoval jsem auto před garáží, když Martin přišel domů. Bylo to v době, kdy měla ta vražda probíhat. Já tvrdím, že ve vězení sedí nevinný člověk,“ trvá na synově nevině i otec Eduard.

„Nejsem natolik hloupý člověk, abych vraždil ve vesnici, kde mě každý zná a já celý život žil,“ hájí se Martin Balhar a poukázal na další stopy jako neznámá DNA a cizí otisk boty na místě činu.

Argumenty obhajoby ale vždy soudy smetly ze stolu, a to i soud nejvyšší a ústavní, a Balhar si tak dál odpykává 19letý trest ve věznici Valdice.

Brutálně do hlavy

K vraždě došlo 30. září 2013 odpoledne v obci Skřipov na Novojičínsku. Pošťačka nepřežila brutální ubití neznámým tupým předmětem, údery směřovaly i na hlavu a způsobily ženě otok mozku. Z pošty poté zmizelo skoro 200 tisíc korun. Vražedná zbraň se dosud nenašla.

U Martina Balhara se nenašly ani ukradené peníze, případně věci, které by za ně mohl pořídit. Znalci ho označili za impulzivního člověka se sklony k agresi. V minulosti se léčil na psychiatrii.

