Objevitel základních zákonů dědičnosti se narodil 20. července 1822 v Hynčicích, dnes místní části obce Vražné, v obyčejné sedlácké rodině.

„Bylo to mimořádně chytré a nadané dítě, už jako malý se zajímal o zákonitosti přírody, místní kněz ho učil na zahradě u kostela roubovat stromky,“ říká starostka Gabriela Grzegorzová.

Mendel žil v Hynčicích do svých 11 let, pak odešel do klášterní školy v Lipníku nad Bečvou, později studoval gymnázium a dvě univerzity.

Talent na všechno

Mendel byl nesmírně pracovitý člověk a dá se říci, že čemu se rozhodl věnovat, v tom byl dobrý. „Stal se knězem, pracoval i jako zemědělec, učitel, bankéř a hlavně jako meteorolog,“ pokračovala starostka.

„Znalostí matematiky a statistiky využil během slavných pokusů s hrachem, na jejichž základě popsal zákony dědičnosti, na kterých genetika stojí dodnes,“ popsala Grzegorzová.

„Objevil“ tornáda i tabulky

Mnohem méně známý než jeho odkaz v genetice je jeho odkaz v meteorologii. „Už tehdy popsal jako první na našem území tornádo. Vyskytlo se na Brněnsku. Zjistil, že na jižní Moravě jsou podmínky k jeho výskytu mnohem vhodnější. Koneckonců, to jsme i nedávno viděli,“ řekla Grzegorzová.

Ta upozornila i na jeho krasopisné, úhledné písmo, texty psal přehledně do jakýchsi tabulek. „S nadsázkou říkáme, že jako první vynalezl excelové tabulky,“ dodala s úsměvem starostka.

Chudý jak kostelní myš

I přes geniální mozek se Mendelovi po celý život nedostávalo peněz. Žil v chudobě. Jeho mladší sestra se musela vzdát části věna, aby ho podpořila.

Na vídeňské univerzitě zase zažil profesní krachy, když u dvou velkých zkoušek, učitelských a profesorských, neuspěl. „Ne, že by na to neměl, ale byl to neuvěřitelný trémista, takže zkoušky pokazil,“ vysvětila Grzegrozová.

Mendel trpěl také mnoha nemocemi. Jedna z nich se mu stala i osudnou, zemřel v Brně v roce 1884 na zápal plic. V Brně je Mendel i pochován.

Mýtům o něm věří i vědci

Právě proto možná o přírodovědci kolují dva dodnes užívané mýty. „Mendel nepochází z Brna, jak se stále mylně lidé i z vědeckých kruhů domnívají. Opravdu se narodil v Hynčicích, které dnes patří k Vražnému,“ upozornila Gabriela Grzegorzová.

Druhý mýtus se týká věčně zaměňovaného Slezska a Moravy. „Zdejší lidé jsou na to jsou hákliví. Naší obcí prochází hranice. Hynčice tehdy patřily do Slezska, Vražné na Moravu. Takže Mendel byl německy mluvícím Slezanem, nikoli Moravanem, jak se často uvádí,“ dodala.

Chystají „jeho“ husu na hruškách

Vražné chce slavného rodáka náležitě připomenout, obec proto nachystala velkolepé oslavy.

„V Mendelově rodném domě v Hynčicích proběhne ve čtvrtek 21. července světová premiéra komorní opery Miloše Štědroně, inspirována životem J. G. Mendela. V sobotu 23. července vše vyvrcholí celodenním programem, vystoupí mimo jiné i kapela Tata Bojs. Návštěvníci budou moci ochutnat i oblíbený Mendelův pokrm, husu na hruškách,“ zve veřejnost starostka.