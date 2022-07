Náročnou, několik hodin trvající záchranu mají za sebou hasiči, kteří zachraňovali krávu s telátkem. Zvířata se propadla do hluboké jímky ve Starých Heřminovech na Bruntálsku.

Zvířata se propadla do zhruba dva metry hluboké, špinavou vodou naplněné jímky v budově bývalé napáječky. Bezradná majitelka zavolal hasiče v pondělí v osm večer.

„Hasiči po příjezdu zjistili, že jsou zvířata ve vodě a teleti hrozí utopení. V prvotní fázi tedy nasadili elektrické kalové čerpadlo a snížili tak hladinu vody v jímce. Pod hlavu ležícího telete podsunuli pneumatiku,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Kozák.

Protože se jímka nachází v zastřešeném objektu, nebylo možné využít hydraulický nakládací jeřáb. Hasiči tak hledali jiné řešení. „Jako nejvhodnější a prakticky jediné možné se ukázalo odkopání základů budovy a vytvoření díry z vnější strany,“ popsal Kozák.

délka: 02:56.97 Video Video se připravuje ... Hasiči ve Starých Heřminovech hodiny zachraňovali krávu s teletem. HZS Moravskoslezského kraje

Hodiny kácení a kopání

Náročná práce trvala několik hodin. Než vůbec začala, museli hasiči pokácet i několik stromů.

„Před druhou hodinou ranní byl otvor dostatečně velký a hluboký na to, aby jim mohla být zvířata zachráněna. Vzhledem ke komplikované poloze dospělé krávy se hasiči rozhodli zachránit v první fázi tele s tím, že se za ním jeho matka pravděpodobně pustí sama,“ pokračoval Kozák.

Tele hasiči přikryli senem a to nabídli i krávě, která se do něj s chutí pustila. Zůstávala ale nadále stát ve vodě v jímce. „Po dohodě s majitelem ji nechali na místě, manipulace by byla nebezpečná pro obě strany,“ připustil Kozák. Plán hasičů ale nakonec vyšel. Kráva se sama nad ránem vybouraným otvorem vydala za zachráněným telátkem.