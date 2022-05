Zpět

na

Porazili covidové „síto“ i nervozitu a z ikonického sálu Carnegie Hall v New Yorku přivezli zlato! Sbor Permoník Karviná si na březnovém Sounds of Spring festivalu publikum zcela podmanil. „Je to splněný sen,“ říkají prezident sboru Petr Kazík a sbormistryně Martina Juríková.