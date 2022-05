Jako první začala studovat v roce 2017 pětiletý obor praktická sestra AGEL Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické maminka. „Jsem ošetřovatelkou transplantačního oddělení fakultní nemocnice. Školu právě nově otevírali a já si řekla: Proč to nezkusit to,“ vzpomíná.

O rok později vychodila základku Nikol. „Maminka mi školu vychválila, tak jsem se dala na laboratorní asistentku. Ve studiu jsme si po celé roky navzájem pomáhaly. Učily a zkoušely jsme se na maturitu, já měla obor čtyřletý,“ prozradila Nikol.

Testy nebyly jednoduché

Blesk.cz je zastihl právě, když složily testy z češtiny. „Nebyly jednoduché a tento test byl snad i nejhorší. Pevně věřím, že jsme uspěly,“ přála si po ukončení zkoušky maminka i za Nikol, která dodala: „Test byl tak složitý, že zřejmě nepomohlo ani 10 minut, co nám dali navíc.“

Nejhůře vzpomínají obě na dobu kovidovou. „Byli jsme v nemocnici kovidovou jednotkou. Všichni jsme odpadávali psychicky i fyzicky. Byl to obrovský nápor. Do toho škola, a děti, ale zvládli jsme to a to nás zocelilo. Určitě odmaturujeme!“ odhodlaně hlásila maminka.

Jedna zůstane, druhá odchází

Čím chtějí být po maturitě? „Práce ošetřovatelky mě baví, chci postupovat stále dál i výš. Takže chci začít studovat vysokou školu, dětské lékařství nebo porodní asistentku. Ve zdravotnictví rozhodně chci zůstat, to je poslání, nejen zaměstnání,“ říká maminka Martina.

Dcera Nikol si ale vybrala jinou cestu. „Po maturitě se chystám do zcela jiné oblasti. Budu studovat Vysokou školu práv a bezpečnosti tady u nás v Ostravě. Ráda bych se stala kriminalistkou. Čekám, že tam bude studovat více kluků, tady byly spíše jen holky,“ smála se.

V ostravské škole, v níž letos maturují maminka a dcera Babincovy, skládá zkoušku z dospělosti 111 studentů ze tří oborů. Třetím je k praktické sestře a laboratorní asistentce ještě zdravotnické lyceum. Výsledky se obě ženy dozvědí po 15. květnu. Praktické zkoušky je čekají den poté a ústní ještě 30. května. První část maturity složily úspěšně už minulý týden.

