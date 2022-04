„Jsou tady v několika skupinách, je to zhruba třicet lidí, ale už jsme museli řešit například likvidaci zařízení na ubytovně nebo třeba pořezané sedačky v dopravním prostředku. Jsou to lidé, kteří jsou velmi nepřizpůsobiví,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák pro idnes.cz. Podle něj to ale není problém jen severu Moravy.

Romové, kteří pochází z oblasti Užhorodu v ukrajinské Zakarpatské oblasti, jsou podle něj kočovné kmeny, jejich sociální návyky jsou nižší, než na co jsme u nás zvyklí.

Tato skupina lidí má podle hejtmana ukrajinské a maďarské občanství. „V případě, že mají maďarské občanství, tak nemají na nic nárok a musí si pomoci sami,“ konstatoval hejtman.

Nepřizpůsobiví uprchlíci jsou ve vyhrazené části přijímacího střediska v pavilonu na ostravském výstavišti Černá louka. Pokud svým jednáním způsobili trestný čin, bude se tím zabývat policie.

6. 4. 2022 15:08 V obléhaném ukrajinském Mariupolu začala fungovat mobilní krematoria, jimiž se ruské invazní síly snaží zakrýt stopy po svých zločinech spáchaných na místních civilistech, tvrdí mariupolská městská rada. Ta podle ukrajinských médií dále uvedla, že se do této činnosti zapojili „kolaboranti“ a lidé z takzvané Doněcké lidové republiky (DNR), tedy proruského separatistického regionu, jenž se nachází v těsné blízkosti přístavního města. „Vrazi zametají stopy. V Mariupolu začala fungovat ruská mobilní krematoria. Po rozsáhlé mezinárodní publicitě genocidy v Buči nařídilo nejvyšší vedení Ruské federace zničit veškeré důkazy o zločinech její armády v Mariupolu,“ píše městská rada ve svém prohlášení na telegramu. Některé části Mariupolu jsou nyní pod kontrolou ruských sil. 14:59 Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) ČTK potvrdila, že Ukrajina požádala Česko o pomoc s opravami poškozené techniky. Záležitost je podle ní předmětem jednání. Ukrajina ohledně toho oslovila i Slovensko, také podle tamního ministra obrany Jaroslava Nadě zatím rozhodnutí nepadlo. „Můžu potvrdit, že nás Ukrajina požádala o pomoc s opravami poškozené techniky. Proces a možnosti případných oprav jsou předmětem jednání,“ napsala ČTK Černochová. List The Wall Street Journal (WSJ) dříve napsal, že ČR i Slovensko zvažují otevřít své vojenské dílny pro „opravy a dovybavování“ poškozené ukrajinské techniky. 14:58 Před německým velvyslanectvím v litevském Vilnius dnes proběhla protiválečná demonstrace, záběry z ní přinesl kanál Nexta.