Podle ředitele Domu dětí a mládeže Jablunkov Václava Pospíšila, kde Ukrajincům v dopoledních hodinách uvolnili prostory, aby mohli být pospolu, je důležité prolomit počáteční nedůvěru ke všemu novému.

Zatímco maminky chystaly v kuchyni svačiny, nejmenší děti si hrály a starší tvořily se dřevem, zpívaly i tančily. „Kromě toho každý dostal vizitku se jménem a procvičovali jsme - já jsem, já mám, prostě hlavně základní slovesa být a mít,“ dodal.

Vytvoříme malotřídku

Čeština Ukrajincům celkem jde, ale podle pedagogů je jim ještě bližší polština, se kterou se tady v polsko-českém příhraničí taky bez problémů domluví. I když se říká, že na aklimatizaci v cizí zemi jsou potřeba zhruba ti měsíce, Pospíšil si myslí, že to uprchlíci zvládnou rychleji.

„Uvažujeme v domě dětí utvořit malotřídku, zdejší pedagogové jsou na tento způsob výuky z okolních vesnic zvyklí,“ sdělil ředitel. Teď se prozatím všichni cizinci přesouvají do místní Charity, kde budou s přípravou na školu a zaměstnání pokračovat. Jen je ještě potřeba zmapovat, kolik Ukrajinců na Jablunkovsku přebývá. Charita jich eviduje kolem 50, ale úřad práce už přes 90.

Rozumím, mluvit je horší

Žena, která se synem prchla z ukrajinského města Dnipro, byla profesí makléřka. „Chci se co nejrychleji naučit česky, abych mohla do práce. Když na mě někdo mluví pomalu, rozumím, horší je to, když mám odpovědět,“ přiznala Lýdia (44).

Natalija z Kyjeva (37) je ráda, že se dcera Valerie (10) zatím může vzdělávat online. „Nebojím se, že by si tady ve škole neporadila, děti si zvykají rychle. Mně to tak rychle nepůjde. Přes mobil si každý den opakuji česká slovíčka a jednoduché věty. Po večerech zkoušíme debatovat v češtině s rodinou, u které bydlíme,“ podotkla Ukrajinka.

27. 3. 2022 09:54 Ukrajinský novinář Ilja Ponomarenko ze serveru Kyiv Independent na twitteru zveřejnil snímek, který podle něj zachycuje české dobrovolníky bojující na Ukrajině proti ruským silám. Podle Ponomarenka jsou na fotografii Češi s výzbrojí v Irpini u Kyjeva. Český premiér Petr Fiala a prezident Miloš Zeman začátkem března oznámili, že lidé, kteří z ČR odjedou bojovat na Ukrajinu, budou mít garantovanou beztrestnost. 09:43 Moskva tvrdí, že v sobotu zasáhla objekty spojené s protivzdušnou obranou Ukrajiny. Mezi cíli byl podle ministerstva obrany sklad střel u Kyjeva a opravna techniky ve Lvově. V tomto městě nedaleko polských hranic byl zasažen také sklad pohonných hmot, připomíná agentura Reuters. Při útoku na infrastrukturu poblíž centra Kyjeva Rusko podle svého prohlášení použilo raketu dlouhého doletu vypálenou z plavidla. Střely s plochou dráhou letu s vysokou přesností Moskva podle svého tvrzení použila při útocích na cíle ve Lvově. 09:20 Česko udělilo lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu doposud přes 233.000 víz. V sobotu jich přibylo téměř 3000. Nahlásilo se 127.000 uprchlíků.