Býk

Pokud si chcete usnadnit cestu k jistému úspěchu, buďte pečliví a soustředění. Na první pohled se to nezdá, ale stále máte sklony k chybování, které by vás mohlo dostat do úzkých. Nemusíte se však bát, pilnost a svědomitost jsou vaše silné stránky.