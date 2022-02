„To už nejsou ani ekoteroristé, ale jen teroristé, schovávající se pod ochranu přírody. Dělají ostudu ekologům. Nechápu, proč takový spolek, u něhož je jasné, že tropí jen schválnosti a škodí, nezakážou,“ zlobil se Martin Tesař (61) z Frýdku-Místku.

Podle něj, to s čímž se k soudu organizace obrátila, je ve skutečnosti do očí bijící nesmyl. Stížnost Dětí země se týkala měření hlučnosti. Stavební povolení neurčilo délku zkušebního provozu pro měření hluku, a že musí nastat nejpozději do tří let od chvíle, kdy na obchvat vyjedou první auta.

Obchvat Frýdku-Místku, který bude dlouhý 8,5 kilometru, odvede z města tranzitní dopravu z dálnice D48 a také auta, která po ní přijíždějí a směřují po silnici na Frýdlant nad Ostravicí a do Beskyd. První etapa se začala stavět v roce 2018.

Kamiony v centru

„Teď všechna auta i kamiony frčí přes centrum města, tam trpí všichni hlukem a smradem, protože kolony jsou zde na denním pořádku. Lidé vyhlíží den, kdy se už konečně uleví, a příroda, kdyby mohla mluvit, volá o pomoc také. Proto je stížnost ekoteroristů absurdní,“ řekl Tesař.

Stejně naštvaná je Eva Gibiecová (56), která každé ráno a odpoledne v těch kolonách stojí. „Havárky jsou tady každou chvíli. Řidiči stresují, když uvíznou v zácpě, to je pak hned. To, co udělal slavný ekospolek, je na žalobu, mělo by ho vedení města poslat před soud, aby uhradil škody,“ podotkla žena.

V šoku zůstal i primátor Frýdku-Místku Petr Korč. Zprávu považoval za těžko uvěřitelnou. „Absurdní divadlo. Věřím, že se nám spolu se všemi zúčastněnými podaří zachránit zdravý rozum a najít zákonnou cestu, která umožní dokončení podle plánu,“ zmínil Korč. Centrem města tak nyní prosviští až 40 tisíc aut denně.

V ohrožení druhá etapa

Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jana Rýdla se rozhodnutí NSS netýká první části stavby, která má být hotová v červnu, ale na ni navazují druhé.

„Jeho nesmyslnost tkví v tom, že ŘSD provádí kontrolní měření hluku bez výjimky na každé stavbě vždy v rozmezí od 5 do 12 měsíce od jejího zprovoznění,“ vysvětlil Rýdl s tím, že NSS nemusel stavební povolení rušit. „Mohl nám poslat jen výtku s podmínkou, abychom informaci o měření do něj doplnili. Nebyla by tak ohrožena bezpečnost a financování stavby,“ doplnil Rýdl s tím, že spolu s ministerstvem dopravy teď řeší, jak co nejrychleji vrátit stavbaře na obchvat.

Velké peníze navíc zaplatí státní instituce za zajištění zastavené stavby, která se buduje na nestabilním podloží.

„Bude to vyžadovat i ochranku a vzhledem k válečnému konfliktu se dá předpokládat, že až na staveniště vrátíme, ceny stavebního materiálu budou podstatně vyšší,“ poznamenal mluvčí.

