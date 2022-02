Tragédie se odehrála v místní části obce zvané na Čihadle. „Tam nahoře v té ulici se to stalo. Nejdřív přiletěl jeden vrtulník, pak druhý, to jsme tu ještě neměli,“ křižovala se starší žena na zastávce.

Na vyjížďku, která se zvrhla ve velké neštěstí zle doplatil dědeček (52). „Stav muže se po našem příjezdu prudce zhoršoval. Utrpěl mnohočetná poranění hrudníku a jeho stav byl kritický,“ popsal středeční zásah mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Velmi těžká zranění utrpěl i jeho vnuk (7), desetiletá dívka byla při příjezdu záchranářů při vědomí. Má poraněnou páteř.

„Muž je stále v kritickém stavu. Chlapec už je stabilizovaný,“ uvedla ve čtvrtek mluvčí ostravské fakultní nemocnice Iva Piskalová.

Jeli po zahradě

Podle sousedky jezdila trojice na čtyřkolce po své svažité zahradě za domem. Najela na křoví a převrátila se. „Byla to nezodpovědnost a risk, který se řidiči vymstil. Hlavně ať se všichni uzdraví,“ dodala seniorka.

Pro mnohé vzrušující jízda terénem, pro nezkušené hazard se zdravím. Soused, který bydlí kousek od místa nehody, si postěžoval. „Tolik čtyřkolek, co teď, tu nikdy nebylo. Pouštějí se na nich ze strání, všude jsou vidět vyjeté koleje, je to nebezpečné a dělají kravál,“ zlobil se.

Nejdřív trénink, pak adrenalin

Policisté ročně vyšetřují několik tragických nehod, za kterými stojí tyto silné stroje. Podle bývalého učitele autoškoly Jana Cieslara, který sám vlastní čtyřkolku, jde o pracovní stroj s horší stabilitou.

„Člověk ho musí mít v rukou. Chce to trénink a ne hned adrenalin a hurá ze svahu. Je nutné vědět, jak se mašina chová, když to klouže, co udělá ve smyku, co když se najede na překážku, hrbol?,“ vypočetl Cieslar.

Kriminalisté případ šetří pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti.

