Rak

Jakmile se přehoupne týden do své druhé poloviny, nebude to o moc lepší. Zcela zbytečně se chytnete s kolegy, protože nepochopíte to, že vám chtějí podat pomocnou ruku. Místo slov díky na ně vyjedete a myslíte s klidně, že to zvládnete sami.